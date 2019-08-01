Пожаловавшейся на «злых россиян» Водонаевой посоветовали остаться в США

Москва, 1 августа. Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2», ведущая Алена Водонаева, отдыхая в Лос-Анджелесе, расстроилась из-за возвращения в Россию. По ее словам, на родине живут злые и некультурные люди.

«Скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность», — написала расстроенная Водонаева в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, в России ее ждет «бескультурье на дорогах, сотрудники полиции, которые вселяют страх, а также злые лица в аэропорту».

Поклонники Водонаевой, а также звезды шоу-бизнеса отреагировали на пост телеведущей.

«В Москву вообще не тянет, от слова «совсем», — поддержала Водонаеву российский дизайнер Маша Цигаль.

Фолловерам не понравился пост артистки, они предложили ей не возвращаться в Россию.

«Оставайся там тогда. И посмотрим, кому ты там нужна будешь», — пишет shindakova_.

Многие участники дискуссии напомнили ведущей, что деньги она зарабатывает как раз в РФ, а не в США.

«Терпеть таких людей не могу, которые на все жалуются, только деньги здесь гребут и потом жалуются, что все плохо», — возмущается natalyatrigubko.

Некоторые комментаторы отметили, что у Водонаевой не особо доброе лицо.

«Алена, у тебя у самой не самое дружелюбное лицо», — ulianakuznetcova.

Напомним, Водонаева проводит отпуск с сыном в Калифорнии. В соцсети она довольно часто рассказывала о летних каникулах, публикуя яркие и порой откровенные снимки.