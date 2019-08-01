Более 800 населенных пунктов попали в зону задымления от лесных пожаров в России

Москва, 1 августа. Наиболее сложная обстановка пожарная обстановка сложилась в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Об этом в четверг заявило МЧС России.

По меньшей мере 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

«МЧС России привлекло к тушению два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше более 260 тонн», — рассказали агентству ТАСС в министерстве.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогут МЧС в тушении сибирских пожаров. Воздушная техника переброшена из Таганрога, Твери, Брянской области, Иванова, Оренбурга, Пскова и Ульяновска. Привлеченные к тушению пожаров специалисты ВКС РФ имеют соответствующий опыт, поскольку в прошлом уже помогали МЧС в борьбе со стихийным бедствием.

Напомним, что ранее власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Синоптики прогнозируют, что дым от них может накрыть Москву в случае появления антициклона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.