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В Госдуме объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян

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В Госдуме назвали причины ужесточения финнами условий выдачи шенгенских виз россиянам

Финляндия ужесточает требования к документам на шенгенскую визу для россиян. В Госдуме назвали возможные причины этого решения.

Сейчас, чтобы получить шенгенскую визу в посольстве или консульствах Финляндии, россиянам требуется предоставить загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис и копию внутреннего паспорта. Но с 1 сентября список документов на «финский шенген» существенно расширится. В него войдут документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, письменное описание маршрута путешествия, справка с места работы с информацией о зарплате, а также выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

О нововведении предупредил МИД Финляндии на своем официальном сайте. При этом причины ужесточения требований к документам на шенгенскую визу для россиян финны не объяснили.

Ситуацию разъяснил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В Госдуме назвали причины ужесточения финнами условий выдачи шенгенских виз россиянам

«Я бы не стал драматизировать эту ситуацию. Потому что российско-финские двусторонние отношения, как известно, динамично развиваются и находятся в позитиве, никаких предпосылок для их ухудшения не было.

Русские туристы действительно много ездят в Финляндию, особенно из Северо-Западного федерального округа. К тому же между нашими странами действует договор о приграничном сотрудничестве, упрощающий посещение России и Финляндии жителями приграничных территорий. Думаю, расширение списка документов, необходимых для получения шенгенской визы в финских визовых центрах, связано исключительно с давлением Евросоюза, который требует, чтобы у всех стран Шенгенской зоны были единые требования к оформлению этих виз», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Антон Морозов.

Парламентарий не исключил, что ужесточение требований для получения финской визы связано и с желанием отслеживать перемещения россиян внутри Евросоюза.

«Очень многие россияне, получив шенгенскую визу в финском посольстве или консульствах, едут через Финляндию в другие страны Евросоюза. Видимо, недостаточная информация о российских туристах спровоцировала власти ЕС ужесточить требования к выдаче им шенгенских виз и дополнительным проверкам въездного режима.

Думаю, и сами финны хотели бы знать, сколько россиян приезжают конкретно к ним, а сколько используют их страну для транзита в Европу. И это чисто бюрократические требования и стремление каким-то образом контролировать поток россиян, которые получают шенгенскую визу у Финляндии, чтобы ездить по всему ЕС. Здесь нет ничего плохого», — добавил Антон Морозов.

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