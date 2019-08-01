Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Генконсульство Финляндии объяснило ужесточение требований для выдачи виз россиянам

47
0 Оставить комментарий

Генконсульство Финляндии объяснило ужесточение требований для выдачи виз россиянам

Хельсинки, 1 августа. Финские власти ужесточат требования к документам на шенгенскую визу для граждан России с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Финляндии.

По словам представителей дипломатического ведомства, с осени к общим требованиям оформления заграничного паспорта потребуются документы о месте проживания в период поездки, а также проездные билеты и подтверждение наличия денежных средств.

Отметим, что до этого момента перечисленные параметры во всех визовых учреждениях Финляндии запрашивались только в исключительных случаях.

Как объяснили в генеральном консульстве Финляндии в Северной столице, новые требования вводятся по требованию Европейского союза.

«Если у вас есть недвижимость, нужны будут документы на нее, а если это будет посещение близких родственников — подтверждение, что это ваши родственники», — передает Nation News слова представителя генерального консульства.

Он также подчеркнул, что нововведение касается всех граждан РФ, отметив, что так будет не только в Финляндии, но и других странах ЕС.

infox - new
Источник: Nation News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров