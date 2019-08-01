Генконсульство Финляндии объяснило ужесточение требований для выдачи виз россиянам

Хельсинки, 1 августа. Финские власти ужесточат требования к документам на шенгенскую визу для граждан России с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Финляндии.

По словам представителей дипломатического ведомства, с осени к общим требованиям оформления заграничного паспорта потребуются документы о месте проживания в период поездки, а также проездные билеты и подтверждение наличия денежных средств.

Отметим, что до этого момента перечисленные параметры во всех визовых учреждениях Финляндии запрашивались только в исключительных случаях.

Как объяснили в генеральном консульстве Финляндии в Северной столице, новые требования вводятся по требованию Европейского союза.

«Если у вас есть недвижимость, нужны будут документы на нее, а если это будет посещение близких родственников — подтверждение, что это ваши родственники», — передает Nation News слова представителя генерального консульства.

Он также подчеркнул, что нововведение касается всех граждан РФ, отметив, что так будет не только в Финляндии, но и других странах ЕС.