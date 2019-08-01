Названы пять продуктов, которые помогут избавиться от прыщей на лице

Москва, 1 августа. Оливковое масло, орехи, мясо и рыбные продукты необходимо включить в свой рацион питания, чтобы сохранить кожу лица чистой и здоровой.

Как пишет Planet Today, часто прыщи на лице появляются не только из-за инфекцией, но и плохого питания. Чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии, нужно пить как можно больше воды. Она обновляет клетки кожи, придавая ей здоровый вид. Специалисты советуют в день выпивать не меньше восьми стаканов воды.

Также важно не забывать и об оливковом масле, которое является натуральным источником незаменимых жирных кислот, и зеленом чае. В его составе содержится катехин, он обладает противовоспалительным действием. Нужно включать в свой рацион питания пшеницу и орешки. В этих продуктах в большом количестве содержится селене, который помогает восстановлению поврежденных клеток и очищению кожи.

Особую роль в борьбе за чистую кожу лица играют мясные и рыбные продукты. В них в большом количестве содержится белок, благодаря которому на коже не будет прыщей и высыпаний.

Ранее врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова посоветовала не кормить детей сосисками каждый день. Она порекомендовала полностью исключить из детского рациона жареное и копченое, а также не кормить их сосисками и колбасой каждый день. По словам врача, ребенка нужно с малых лет приучать к правильному питанию.