Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Москва, 1 августа. Россия зафиксировала 18 случаев нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки, сообщает министерство обороны РФ. Согласно информации российских наблюдателей, в провинциях Алеппо и Хама огонь открывался по шесть раз, в Латакии — пять, а в Идлибе — один.

Турецкая сторона в свою очередь сообщает о 24 случаях нарушения перемирия: 12 раз в Хаме, 10 раз — в Алеппо, два раза — в Идлибе.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

Ситуация в стране стабилизировалась после того, как Россия, Турция и Иран договорились о создании так называемых зон деэскалации, где запрещено ведение боевых действий. Одна из таких зон действует в Идлибе. Там была создана демилитаризованная зона, отделяющая сирийские правительственные силы от вооруженных формирований оппозиции.

Однако территория Идлиба практически не контролируется правительственными войсками. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.