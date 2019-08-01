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Десять российских байдарочников пропали в Белом море

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Десять российских байдарочников пропали в Белом море

Москва, 1 августа. Десять байдарочников, среди которых есть ребенок, перестали выходить на связь во время заплыва в Белом море. Об этом в четверг заявил источник Nation News в экстренных службах.

Туристы должны были два дня назад добраться до Кондоострова и выйти в эфир, однако этого так и не произошло. Родственники пропавших утверждают, что байдарочники были вынуждены остановиться на другом острове, чтобы переждать непогоду. В настоящее время группу ищут спасатели МЧС.

Напомним, что в мае пропали два российских туриста, которые ловили рыбу у норвежского побережья. Инцидент произошел к западу от норвежского острова Сенья в губернии Тромс.

Норвежские спасатели начали поисковую операцию с привлечением вертолетов и судов. Сперва они обнаружили перевернувшуюся лодку, а затем и самих рыбаков. По счастливому стечению обстоятельств россияне оказались живы и здоровы.

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Источник: Nation News
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