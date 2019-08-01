Обвиняемый в госизмене юрист оставлен в СИЗО по решению Мосгорсуда

Москва, 1 августа. Московский городской суд признал законным заключение под стражу юриста Константина Антонца, которого обвиняют в госизмене.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе инстанции, постановление Лефортовского московского суда оставлено без изменения. Отметим, Антонец является супругом бывшего руководителя «Балтийского центра диалога культур» Антонины Зиминой, которую арестовали летом 2018 года за госизмену.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Антонец занимает должность руководителя центра, организующего выставки и конференции. Предыдущим местом его работы является министерство экономики правительства Калининградской области. Там он работал юристом.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов арестовали еще одного выходца из властных структур Калининградской области — бывшего помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

Напомним, российский военный эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» Владимир Неелов арестован по решению Лефортовского суда столицы, ему инкриминируется совершение преступления по статье «Госизмена».