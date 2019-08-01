Соловьев заявил, что врачи симулянта Навального втянули Трампа в нехорошую ситуацию

Москва, 1 августа. Личные врачи скандального блогера Алексея Навального, который симулировал отравление, втянули в «нехорошую ситуацию» президента США Дональда Трампа. Об этом написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 июля Навального доставили в больницу из спецприемника, куда скандального блогера поместили за призывы к участию в незаконном митинге. Личный врач Навального Анастасия Васильева, которая специализируется в области офтальмологии, заявила, что главу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» якобы отравили. При этом сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского поставили блогеру совсем другой диагноз — «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека крапивницы». В итоге симулянт Навальный вернулся в спецприемник.

Информация о фейковом вбросе личных врачей блогера дошла до президента США Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что не слышал ничего об «отравлении» Навального, но пообещал разобраться в данном вопросе.

По мнению Владимира Соловьева, кто-то специально попытался втянуть Трампа в эту ситуацию.

«Нехорошо как-то с Трампом получилось, только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Вот кто и зачем втягивает Трампа в такие истории? Так теперь «личные врачи» Навального извиняться будут? ЛиберСМИ будут выходить с опровержениями своих материалов?» — написал телеведущий.

Отметим, что Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал информацию, опровергающую, что Трамп вообще намеревался разбираться в «отравлении» Навального. Во время брифинга по Китаю и военным американского лидера спросили, обеспокоен ли он состоянием здоровья так называемого «лидера российской оппозиции».

«Чем-чем?» — ответил Трамп.

Ранее сообщалось, что причиной аллергической реакции Навального, из-за которой его на самом деле госпитализировали, мог стать крем для похудения. Блогер озаботился своей физической формой, когда на него посыпались насмешки пользователей Сети.