Экс-премьер Украины назвал лживой «мечту» Порошенко остаться в живых

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что мечтами «остаться в живых» Порошенко объясняет свое поражение на выборах.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, что через десять лет мечтал бы быть депутатом Европарламента. Но в том случае, если останется в живых.

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, что я завершил свои полномочия депутата Европейского парламента», — сообщил бывший украинский президент.

Ранее он уже заявлял о желании стать депутатом Европейского парламента после гипотетического вступления Украины в Европейский союз. Таким образом он отвечал на вопрос журналистов в преддверии первого тура президентских выборов о том, будет ли он участвовать в парламентской кампании в случае своего поражения.

Мечту Порошенко остаться в живых прокомментировал бывший премьер-министр Украины, а ныне председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров.

«Это очередной бред человека, который вообще потерял чувство реальности. Ну откровенно лживое заявление, главная цель которого — объяснить свои неудачи на выборах. Он, может, что-то и сам понимает, но тут лжет как дышит», — сказал экс-премьер-министр.

Такой же позиции придерживается и политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, Петр Порошенко пытается при помощи заявлений о возможной угрозе жизни оправдать свою политическую несостоятельность.

«Ранее он демонстративно выехал из страны, чтобы не объяснять, почему против него возбуждено очень много уголовных дел. Сейчас он показывает, что, дескать, нехорошие люди его преследуют. В действительности же он хочет пока просто отсидеться, посмотреть на то, какая будет позиция Соединенных Штатов по поводу его возвращения или невозвращения. И я, как человек, который внимательно следит за событиями в соседней с Украиной Молдовой, всегда провожу параллели», — говорит эксперт.

Так, судьба Порошенко очень напоминает судьбу молдавского бизнесмена и олигарха, экс-председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка: оба потеряли власть, оба вынуждены были уехать из страны, а их политические организации находятся в состоянии полураспада. И все потому, что «в Вашингтоне поняли — не стоит держаться за несостоятельных политиков».

«Ну а вообще, если Порошенко не будет злоупотреблять алкоголем и будет следить за собственным весом, то, вполне возможно, переживет потерю значительной части активов, оставшихся на Украине. С ним все будет более-менее хорошо, учитывая, что возраст, в общем, не критический. Но если он будет себя вести неправильно, то естественные причины угрозы его жизни существуют. Но это не зависит от того, что нынешняя или будущая украинская администрация захочет с ним расквитаться. Она, безусловно, попытается на него навесить всех собак, но личной угрозы для Порошенко я в этом не вижу», — заключил Брутер.

Напомним, 28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт отправился в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.