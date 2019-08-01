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Роухани назвал санкции США против главы МИД Ирана «детским поведением»

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Роухани назвал санкции США против главы МИД Ирана «детским поведением»

Тегеран, 1 августа. Американские санкции против главы министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа являются примером «детского поведения» Вашингтона, заявил иранский президент Хасан Роухани.

«Введение санкций в отношении нашего министра иностранных дел - пример детского поведения. Оно показывает слабые позиции Вашингтона в противостоянии Ирану», — приводит агентство Mehr слова президнта Ирана.

Роухани считает, что невозможно одновременно заявлять о стремлении к диалогу и налагать санкции на чиновника такого уровня.

По его словам, если американское руководство хочет вести диалог, то должно понимать, что контакты осуществляются через дипломатическое ведомство и главу МИД.

Накануне администрация Соединенных Штатов объявила о введении ограничительных мер в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Американские власти заявили, что Зариф не является партнером для ведения потенциального диалога, и хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого уровня.

Министр иностранных дел Ирана, комментируя решения США, заявил, что американское руководство ввело против него санкции из-за того, что он является «основным представителем Ирана в мире». Он иронично поблагодарил власти США за то, что они считают его угрозой.

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Источник: Mehr
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