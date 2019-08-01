Ляшко и Кличко решили объединиться для борьбы с «зеленой чумой»

Киев, 1 августа. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко решил объединиться с киевским мэром Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал большой палец», — заявил депутат Рады.

Под «зеленой чумой» Ляшко подразумевает, скорее всего, команду и единомышленников шестого главы Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, он призвал лидеров остальных политических фракций скооперироваться для противостояния Зеленскому.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Зеленский решил отправить в отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), а затем разделить полномочия по управлению столицей между этой должностью и позицией градоначальника. По словам экс-чемпиона мира по боксу, этот шаг нарушит принципы самоуправления. Он указал на то, что, согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Кроме того, Кличко обвинил штаб Зеленского в неэффективном управлении и лжи.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на прошлой неделе начальник офиса Зеленского направил в парламент письмо с просьбой отправить Кличко в отставку. В ответ киевский градоначальник сравнил Зеленского с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.