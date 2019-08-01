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Россия

ВМФ РФ проводит учения «Океанский щит — 2019» в Балтийском море

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ВМФ РФ проводит учения «Океанский щит — 2019» в Балтийском море

Москва, 1 августа. Военно-морской флот России проводит учения «Океанский щит — 2019» в Балтийском море, сообщили в министерстве обороны страны.

В учениях принимают участие 49 кораблей и боевых катеров, многие из которых были представлены во время Главного военно-морского парада в прошедшее воскресенье. Их сопровождают 20 судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ РФ и ВКС РФ. В мероприятиях, которые продлятся девять дней, задействованы 10 тысяч российских военнослужащих.

Руководит учениями главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. В рамках испытаний будет проведена проверка готовности национального флота защищать страну.

«Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ»,  — уточнили в военном ведомстве.

ВМФ РФ проводит учения «Океанский щит — 2019» в Балтийском море

Напомним, 28 июля в России отпраздновали День Военно-морского флота. Торжества прошли практически во всех портовых городах — от Калининграда до Владивостока, однако главный парад традиционно состоялся в Петербурге. Парад в акватории Невы открыл верховный главнокомандующий вооруженными силами России, президент страны Владимир Путин.

В Кронштадте в этот день выстроились корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов, среди которых были малый ракетный корабль «Ливень», многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» и  патрульный «Василий Быков».

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