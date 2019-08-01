Журавко объяснил курсы для депутатов превращением Украины в бабуиновую республику

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

«Каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьезно, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу, но никак не на серьезный парламент», — отметил он.

Согласно замыслам организаторов, профессиональная программа подготовки даст возможность получить «набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе».

«Портфельный» курс, который основан на Гарвардской методике преподавания для взрослых, затрагивает вопросы политики, макроэкономики, бюджета, безопасности, образования, цифровизации и стратегических коммуникаций.

Организаторы рассчитывают, что обучение углубит понимание начинающими депутатами «Слуги народа» международной и внутриполитической ситуации.

Колтунович считает, что Раде следует уже начинать непосредственно выполнять свою работу. В других странах могут даже посмеяться над украинскими депутатами, которые приступили к недельному обучению.

Слова Колтуновича о том, что подготовительные курсы для депутатов напоминают реалити-шоу, не говорят о хорошей ситуации на Украине, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Так или иначе, продолжается прозападная линия. А в то время пока идет такое реалити-шоу, весь славянский мир и Украина потеряют очень многое, и особенно жители страны. Украину превращают в бабуиновую республику. Все переводят в чистый бизнес, и проблемами народа никто не будет заниматься. С одной стороны, к этому можно несерьезно относиться, а можно наоборот», — заявил бывший депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Оппозиционному блоку» в текущей ситуации нужно «бить во все колокола» в силу того, что Украина идет не в том направлении, полагает он.

«Украину превращают в рабочую силу. И после этих реалити-шоу в последней индустрии могут остаться одни рожки да ножки. Поэтому я считаю, что эти заявления хороши, но в данный момент «Оппозиционная платформа» должна объединяться и начать заниматься народом. Сегодня «команда Зе» не думает о гражданах страны, и это является фактом. По последним действиям все видно. Я предполагаю, что будет дележ портфелей и комитетов. Но от этого банда Сороса получит дополнительную выгоду», — сообщил собеседник ФАН.

Эти подготовительные курсы могли бы быть полезны, если бы в них был вложен определенный смысл, считает Журавко.

«На курсах могли бы рассказывать, что нужно сделать, чтобы закончить войну, заниматься экономикой страны и сделать ее самостоятельной в управлении. Если бы политики нового состава начали на этих курсах думать, как отменить законы ушедшей власти, которые принесли ущерб жителям, то это было бы полезно для Украины. На этих курсах фактически занимаются оленеводством. В таком случае курсы никому не помогут. За семь дней знания о политике не приобретешь».

Ранее советник лидера Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в ходе лекции для депутатов «Слуги народа» в Трускавце сказал, что они «никто» в политике.

В конце июля Киевская школа экономики сообщила о наборе на недельные интенсивные курсы новоизбранных депутатов «Слуги народа».