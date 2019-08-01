Лучшие следователи СК РФ направлены в пожароопасные регионы Сибири и Дальнего Востока

Москва, 1 августа. Лучшие следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета РФ направлены в пожароопасные регионы Сибири и Дальнего Востока, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Распоряжение об этом отдал глава СК Александр Бастрыкин. Прибыв в регионы, следователи будут устанавливать причины и условия, способствовавшие возникновению и масштабному распространению огня. Кроме того, им поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных органов принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств возникновения масштабных пожаров.

Следователи отработают все возможные версии произошедшего, а также установят лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для жителей этих регионов.

Ранее руководитель противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин в комментарии газете «Аргументы и факты» заявил, что улучшить ситуацию с пожарами может рассеивание в облаках специальных реагентов.

«Как только в регионе появятся облака с водой, можно будет применять технологии искусственного вызывания осадков», — пояснил эксперт.

По его словам, в настоящее время над зонами горения такой облачности нет, поэтому и «вызывать осадки не из чего».

Для помощи в тушении пожаров в Сибирь и на Дальний Восток была переброшена авиагруппа Минобороны РФ. Сегодня стало известно также, что к местам очагов пожаров в Красноярском крае для помощи людям будут переброшены вертолеты Ми-8 ЦВО.