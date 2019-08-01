В ДНР сообщили о размещении военной техники ВСУ вблизи домов в Донбассе

Донецк, 1 августа. Украинская армия размещает военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Нашей разведкой отмечается размещение (ВСУ) военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Константиновка, Троицкое, Богдановка, Авдеевка», — говорится в сообщении ведомства.

В НМ ДНР добавили, что бойцы республики ведут контроль за противником «на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня».

Напомним, в середине июля контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие. Согласно достигнутым договоренностям, в частности, запрещено ведение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и заявили об образовании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются.