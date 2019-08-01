Госбюро возбудило новое дело против Порошенко за перевод военных средств в офшоры

Киев, 1 августа. Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало новое уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в четверг адвокат Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам юриста, Порошенко и ряд чиновников из «Укроборонпрома» и «Укрэксибанка» обвиняются в переводе денег в офшоры, используя фальшивые контракты. Так, по подсчетам специалистов, украинский бюджет не досчитался колоссальной прибыли.

Портнов обратил внимание на то, что для этих целей экс-глава Украины в 2016 году отменил акты Национального банка Украины (НБУ) о валютном контроле внешнеэкономических операций и позволил совершать переводы без контроля регулятора.

По словам юриста, Порошенко и его соратникам удалось украсть у Вооруженных сил Украины несколько миллиардов гривен.

«Организованное технологично, с принятием секретных актов СНБО, решений центральных органов власти и высокопоставленных чиновников», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к американским лоббистам для защиты от уголовного преследования на Украине. Согласно данным издания «Вести Украины», с начала 2019 года на Украине изменилась ситуация в отношении уголовных дел, инициированных против Порошенко. Раньше в окружении пятого главы государства считали, что никаких правовых последствий для него не будет, но позже ситуация в корне изменилась.

На Украине против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Лидера партии «Европейская солидарность» обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, в неуплате налогов, а также в легализации полученных преступным путем доходов.