Сирия, 1 августа. Неопознанные самолеты атаковали позиции союзников САА на севере Хасаки. САА освободила две деревни на северо-западе Хамы. Неизвестные застрелили мэра города Джиллен на юго-западе Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрепления исламистов к западу от Алеппо; освободили поседения Ар-Раи и Аль-Азизия на северо-западе Хамы; проводят разминирование территорий на линии разграничения сил с боевиками в Алеппо.

ВС Турции: продолжают стягивать силы на север Ракки и Хасаки.

Международная коалиция: подозревается в нанесении авиаударов по военному объекту союзников САА в районе Камышлы на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции вновь фиксируются перестрелки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе города Аз-Захра, открыли огонь по фортификационным сооружениям джихадистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Даиль и Башантра. Данные о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

Между тем новостной портал Al Manar News сообщает о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) вновь приступили к проведению подрывных работ на западе Алеппо. Разминирование территорий проводится в районе горы Симан вблизи линии разграничения сил с джихадистами. Как известно, радикалы нередко предпринимают вылазки на данном направлении, закладывая при этом мины и СВУ, что угрожает безопасности мирных жителей.

Провинция Даръа

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что на юго-западе провинции произошла вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей застрелила мэра населенного пункта Джиллен. На данный момент под подозрением находятся подпольные группы протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА), под контролем которых до начала военной операции Сирийской арабской армии (САА) «Базальт» находилась большая часть провинции. Однако, как известно, Джиллен до конца июля прошлого года был оккупирован силами подконтрольной «Исламскому государству»1 группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ввиду чего к нападению также могут иметь отношение «спящие ячейки» ИГ1. Напомним, благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон правительству САР удалось избежать кровопролитных столкновений со многими бандгруппами так называемой умеренной оппозиции. Однако в регионе все еще могут скрываться радикалы, которые выступали против урегулирования конфликта мирным путем.

Провинция Ракка

Анкара продолжает наращивать боевую мощь на линии разграничения сил с курдами на сирийско-турецкой границе. Медиапортал Baladi-News сообщает о том, что еще одна партия подкреплений была передислоцирована в турецкую провинцию Шанлыурфа севернее оккупированного «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) города Тель-Абьяд. Кроме того, отмечается, что дополнительные подразделения ВС Турции были направлены в район Рас Аль-Айна на север соседней Хасаки. Напомним, турецкие власти ранее заявляли о начале подготовки к полномасштабному наступлению в Северной Сирии, поскольку переговоры с США о формировании «безопасной зоны» успехом не увенчались.

Провинция Хама

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на северо-западе Хамы. В результате последних столкновений правительственным подразделениям удалось освободить от исламистов «Джейш Аль-Иззы» и «Тахрир Аш-Шам» деревни Ар-Раи и Аль-Азизия, достигнув окраин города Хасрайя, в районе которого разворачиваются бои в настоящий момент. Накануне военнослужащие САА также зачистили окрестности населенного пункта Аз-Зака. Напомним, целью сил САР на данном направлении является расширение буферной зоны вокруг городов Мхарде и Скальбия с преимущественно христианским населением, а также снижение влияния «Джебхат Ан-Нусры»1*** в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Поступили данные о боевых вылетах неизвестной авиации в районе города Камышлы в северной части Хасаки. По информации новостного агентства Horrya News, самолеты нанесли удары по военной базе 54-го батальона Национальных сил обороны****** (NDF), выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА), в результате чего погиб один из бойцов проасадовских ополченческих отрядов. Интернет-портал El Wehda заявляет, что воздушная атака была совершена американскими ВВС. Напомним, ранее сообщалось о работе ВВС возглавляемой США международной коалиции в данном районе. Более подробная информация пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.