Россияне погасили 44 млрд рублей долгов из-за ограничения выезда за рубеж

Москва, 1 августа. Ограниченные в праве выезда россияне за первые шесть месяцев 2019 года погасили долги почти на 45 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

Как говорится в сообщении ведомства, были полностью закрыты или частично исполнены 1,6 миллиона исполнительных производств. Россияне за полгода погасили 44 миллиарда рублей долгов из-за ограничения выезда за рубеж. На 1 июля 2019 года временное ограничение выезда из России действовало в отношении 3,6 миллиона человек. Как пишет ТАСС, это почти 3% взрослого населения страны.

В ФССП разъяснили, когда нужно оплатить долги для выезда за рубеж. Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, смогут покинуть пределы страны на следующий день после оплаты задолженности. В службе напомнили, что выезд ограничен для лиц, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей. В некоторых случаях страну нельзя покидать при долге в 10 тысяч рублей. О наличии или отсутствии долгов россияне могут узнать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном портале ФССП РФ.

В 2018 году выезд за рубеж из-за долгов был ограничен для 7,5 миллиона россиян. Перед майскими праздниками этого года ограничения действовали в отношении порядка трех миллионов россиян.

По словам представителей ФССП, в первом квартале 2019 года 4,4 миллиона граждан не смогли выехать за границу из-за долгов. Наибольшее количество должников зафиксировано среди клиентов банков — 40%. Также россияне часто не платят алименты, налоги и штрафы ГИБДД. Наименьшее количество долгов приходится на услуги ЖКХ — 5%, а также на кредиты микрофинансовых организаций — 1,5%. В ФССП подчеркнули, что ограничение на выезд является очень эффективной мерой по быстрому погашению долгов.

Согласно действующему законодательству ограничение устанавливается на полгода и может длительное время продлеваться, до того момента, пока неплательщик не погасит долг. При этом, если должника задержали на границе, он не сможет оплатить задолженность через терминал или интернет-банк и выезд из страны ему будет запрещен.