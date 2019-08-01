Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

ЛНР заявила о сохранении режима тишины в течение последних десяти дней

54
0 Оставить комментарий

ЛНР заявила о сохранении режима тишины в течение последних десяти дней

Луганск, 1 августа. Украинские силовики в течение последних десяти суток не совершали обстрелов территорий Луганской Народной Республики, сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он напомнил, что новый режим тишины начал действовать в Донбассе с 00​​​.01 мск 21 июля. По данным представительства народной республики в СЦКК, ВСУ соблюдают перемирие с 22 июля. За 31 июля нарушений со стороны киевских силовиков также не было выявлено, пишет РИА Новости.

Напомним, военную операцию против Луганской и Донецкой Народных киевские власти начали проводить с апреля 2014 года. ЛНР и ДНР заявили о своей независимости после госпереворота в этой стране в феврале 2014 года. В результате гражданской войны на Украине, по данным ООН, погибли почти 13 тыс. человек.

Поиском пути урегулирования вооруженного конфликта в регионе занимается минская контактная группа. С сентября 2014 года участники переговоров приняли три документа по деэскалации конфликта. Однако эти соглашения не мешают киевским силовикам продолжать обстрелы жилых кварталов Народных Республик и позиции военных ЛНР и ДНР.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров