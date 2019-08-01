Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу

Москва, 1 августа. Эксперты Всероссийского союза потребителей Росконтроль исследовали русскую колбасу пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ». Специалисты, проведя исследование, пришли к выводу, что все образцы колбас этих марок соответствуют стандартам безопасности.

Эксперты изучали русскую колбасу по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке, наличие патогенных микробов и консерваторов. Продукты закупались в обычных магазинах, а не со складов.

Несмотря на то, что на этикетке колбасы «Царицыно» указано, что это «колбасное изделие вареное из мяса птицы», ее тоже включили в исследование. Ее состав отличается от классического.

По итогам исследования, колбасы трех брендов «Велком», «Михайловский» и «МясновЪ» были рекомендованы к покупке, «Царицыно» и «Окраина» были добавлены в список товаров с замечаниями.

Отмечается, что в образце колбасы под маркой «Велком» был обнаружен недостаточно хорошо перемешенный фарш, а кусочки шпика сильно отличаются друг от друга по размеру. Кроме того, у колбасы был вяжущий вкус.

Похожие недостатки были выявлены в колбасе марки «Михайловский». Помимо этого, в образце на разрезе отмечены включения соединительной ткани. В колбасе бренда «Окраина» и «МясновЪ» куски шпика были крупнее, чем предусмотрено стандартом.

Эксперты также нашли в колбасе «Окраины» частицы свиной шкурку, при этом в маркировке они не были указаны, и соли фосфорной кислоты.