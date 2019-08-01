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Делегации РФ и Сирии проводят встречу в столице Казахстана

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Делегации РФ и Сирии проводят встречу в столице Казахстана

Нур-Султан, 1 августа. Делегации РФ и правительства Сирии проводят встречу в столице Казахстана Нур-Султане.

Встреча проходит в двухстороннем формате. Во главе российской делегации — специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Делегацию сирийского правительства возглавляет представитель страны при ООН Башар Джаафари.

Отметим, 13-й раунд межсирийских переговоров проходит в период с 1 по 2 августа в столице Казахстана Нур-Султане.

Ранее постпред Сирии при ООН оценил перспективы создания конституционной комиссии. По словам постпреда Сирии при ООН, главы делегации сирийского правительства на переговорах астанинского формата Башара аль-Джаафари, к настоящему моменту переговоры еще не начались. Он подчеркнул, что комментировать тему создания конституционной комиссии в ходе очередного раунда переговоров в казахстанской столице Нур-Султане преждевременно.

Напомним, основной задачей конституционного комитета, который будет работать в Женеве, будет подготовка конституционной реформы САР.

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