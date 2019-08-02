«Ревизоры» обнаружили в Соликамске сомнительные закупки на 300 миллионов рублей

Съемочная группа Федерального агентства новостей совместно с участниками инициативы Общероссийского народного фронта «Город N» отправилась в Соликамск, чтобы оценить закупки и бюджетные расходы местных властей. Как сообщают соликамчане, старейший город Урала «живет в будущем»: подрядчики отстают от графиков, госконтракты просрочены, а кое-где не исполнены.

Так, в жилом районе Клестовка с июля прошлого года строится крытый ледовый каток. Крупнейший подрядчик региона ООО «Камастрой» распланировал лишь первый этап работ. На стройке ни души, фундамента нет. Вокруг площадки снует одинокий «КАМАЗ». Стоимость контракта составляет ни много ни мало 194,5 млн рублей.

«В компании подрядчика заявляли, что будут наверстывать срыв сроков, начиная с 15 июля 2019 года. К сожалению, работы не начались. Сдача объекта в срок — конец января 2020 года — под большим вопросом», — сообщил корреспонденту ФАН эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Александр Стефанов.

Еще один объект Соликамска, существующий в будущем — Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Усовский. Он должен появиться здесь до 1 сентября 2019 года. На дворе август, а рабочие едва забили сваи. Работа стоит, коммуникации не подведены.

В единственной амбулатории поселка фельдшер ушел в отпуск. Чтобы попасть к врачу, местные жители ездят в город, за 14 км.

«Это проблема, конечно», — говорит корреспонденту ФАН молодая мама Светлана Пелихатая. — хотелось бы же здесь ходить, а не ездить по городам, стоять в очередях. Возможности не у всех есть ездить в город. У нас автобусы два раза в день ходят, утром в семь часов и вечером в шесть».

Эксперты ОНФ констатируют: подрядчик расслабился, потому что за его работой никто не следит.

«Мало того, что время теряется, дальше подрядчики будут спешить, а любая спешка заканчивается провалами в фундаментах, ошибками в работах, — комментирует ситуацию руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. — В результате с большой вероятностью объекты будут построены некачественно».

На объездной дороге Соликамска над железнодорожными путями возвышается мост. В прошлом году местные власти признали его аварийным. Но запрещающий знак на въезде местных жителей отнюдь не смущает.

«Вам не страшно здесь ездить? Аварийный мост все-таки», — спрашивает проезжающего по мосту водителя корреспондент ФАН.

«Не страшно», — отвечает он. «А вы не видели, что на въезде висит знак?» «Вообще видел раньше, а с той стороны не висит».

По словам Сергея Митрофанова, соликамчане регулярно ездят по мосту на рыбалку и за грибами. Часто встречаются самосвалы.

Дорога разбита, повсюду ямы и щебень, выглядывает куски арматуры. Опоры моста в трещинах. Конструкция может обвалиться в любоадмий момент, прямо на железнодорожные пути. На проезжей части виднеются сквозные дыры. Щебень, вылетающий из-под колес автомобилей, сыпется вниз.

«Если поезд движется на скорости, это может привести к трагедии», — заявил Александр Стефанов. — Меня возмущает бездействие властей к тому, что они не предприняли никаких к ограничению движения по аварийному объекту.

«Должны были оградить проезд бетонным блоками хотя бы?» — уточняет корреспондент ФАН. «Конечно, — отвечает общественник. — Если объект аварийный, и он угрожает безопасности для проезжающих машин и поездов, он должен быть закрыт».

Ремонтировать его никто не желает — администрация Соликамска до сих пор ищет собственника.

«Мост был построен в 60-70 годы либо Соликамским магниевым заводом, либо компанией «Уралкалий». Администрация Соликамска направило письма в эти две организации, но ответа до сих пор не получила, — рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Степан Тимофеев.

Неподдельный интерес у «ревизоров» вызвала дорога «Чертеж — Тюлькино — Вильва — Керчевский» в деревню Толстик, которая притаилась в 36 километрах от Соликамска. Дорогу протяженностью 1,7 км насыпали два года назад. Согласно инвестиционному проекту, здесь есть острая необходимость в перевозке школьников, доставке больных в амбулаторию. На самом деле в Толстике живет порядка двух десятков человек, а большую часть деревни занимают коттеджи и база отдыха «Толстик». Она наполовину принадлежит депутату Соликамской городской Думы Олегу Александрову.

Фактически под этим слоем щебня закопано 33 млн рублей из бюджетов Пермского края и Соликамского муниципального района. За эти деньги можно было отремонтировать весь участок дороги от парома до деревни, возмущаются «ревизоры». Финансов хватило бы на 4,6 км.

«Здесь должно быть покрытие из щебня, обработанного вяжущим битумом. Восьмисантиметровый слой, очень похожий на асфальтобетон, — объясняет Александр Стефанов. — Сделано не совсем то, за что заплачено. Думаю, здесь необходимо проводить дополнительные экспертизы, отборы материала, чтобы подтвердить, то ли приняли, за то ли заплатили».

По словам местных жителей, эти деньги можно было бы вложить в реконструкцию действительно значимых дорог. Так, две с лишним тысячи жителей соседнего поселка Керчевский вынуждены добираться домой по грязи и ухабам.

«Есть еще деревня Попова-Останина. Там проживает много жителей, дорога в осенне-весенний период в ужасном состоянии, они иногда доехать не могут. Туда ездит школьный автобус, там живут дети», — сказал Степан Тимофеев.

Дома в туристическом комплексе сдаются в аренду. Цена за койка–место в гостинице от 800 до 4600 рублей в сутки.

«Здесь проводятся крупные фестивали, на которые приезжают люди, но массовых событий, большого количества приезжих, которые могут сделать эту точку инвестиционно привлекательной, мы к сожалению, не увидели», — заключил Валерий Алексеев.

На въезде в Толстик заботливые подрядчики установили автобусную остановку с разворотным кругом. Вот только одно «но»: автобусы в деревне не ходят. Рядом с дорогой активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов.

«Видно, что сюда сыпят с грузовиков», — показывает рукой на овраг Александр Стефанов. — И следы разработки грунта, какие-то тут земляные работы проходили. Возможно, брали грунт для строительства этой дороги».

Тот же подрядчик, ООО «Техноталь», 15 июля должен был установить спортивную площадку у соликамской школы №4. Стоимость контракта 3,9 млн рублей. Тренажеры, трибуны, освещение — все это живо лишь на бумаге. До начала учебного года остался месяц, но судя по всему, в ближайшей перспективе здесь не ничего не появится. Подростки продолжат лазать по крышам и довольствоваться ржавыми турниками.

«Хотелось бы, чтобы эта территория была в порядке, а тут все заброшено. По сути, у школы негде заниматься спортом», — сказал корреспонденту ФАН школьник Роман Рамазанов.

Все дело в том, что администрация Соликамска плохо контролирует график производства работ, считает Степан Тимофеев.

«Подрядчик хочет заработать себе все деньги. Он набрал себе работы, а физически выполнить эти объемы не может. Из-за этого получается затягивание сроков, — утверждает активист ОНФ. —Администрация должна участвовать в процессе регулирования выбора подрядных организаций. Они могут на это повлиять, я точно знаю».

Жители Соликамска также жалуются на некачественный капремонт и благоустройство дворов. В центре города бывшее здание казначейства обтянуто баннерами, храмы нуждаются в реконструкции. На это, по их словам, у местных властей денег нет.

Всего в Соликамске и Соликамском районе Пермского края активисты ОНФ обнаружили сомнительные закупки на сумму около 300 млн рублей.

«Это сложившаяся система в системе закупок, когда у тебя на регион, муниципалитет, отдаленный район один-два подрядчика, ты их знаешь, они единственные, кто могут здесь строить, другие не заходят. Они здесь уже давно, знают всех, им никто не выставлял никаких претензий. Эту традицию надо в корне ломать», — считает Валерий Алексеев.

Рынок должен быть конкурентным, заявил эксперт ОНФ, а за каждую просрочку по контракту предприниматели должны нести жесткое наказание. Собранную в ходе рейда информацию «ревизоры» направят региональным, местным властям и в прокуратуру.

Напомним, активисты проекта ОНФ «За честные закупки» запустили инициативу «Город N» в честь 210-летия со дня рождения писателя Николая Гоголя. Первым пунктом отработки модели общественного контроля закупок в малых городах стал Шебекино. О нарушениях в других уголках российской глубинки ФАН расскажет в новых репортажах.