В Госдуме оценили шансы выиграть суд у «Нафтогаза» по Крыму

Россия должна использовать все доступные правовые способы для того, чтобы оспорить требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за потери Крыма, убежден первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин. Об этом парламентарий сказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее Минюст РФ заявил о намерении оспорить оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, которую украинская компания представила в арбитражный трибунал в Гааге 31 июля.

«Думаю, 90% вероятности, что удастся все-таки оспорить это решение, — поделился своим прогнозом депутат. — Ведь это все затеяно просто для того, чтобы денег подзаработать на России. Тем структурам, тем адвокатам, которые вовлечены в судебные процессы. Кроме того, это и различные судебные пошлины».

Парламентарий отметил, что участие в судебных процессах между властями Российской Федерации и украинской компанией «Нафтогаз» для большинства юристов — способ поднять свой рейтинг узнаваемости и заработать деньги.

Ожидается, что решение суда по поданному «Нафтогазом» иску будет вынесено не ранее конца 2020 года. Впрочем, по мнению парламентария, оно вряд ли будет иметь какое-то принципиальное значение для России.

«Надо судиться до конца. Мы должны пройти все уровни судебных инстанций. Но если решение суда в итоге будет против нас, его не стоит выполнять, — заявил Шерин. — После того количества санкций, которое объявлено против РФ, нас уже ничто не будет ни удивлять, ни пугать, ни обязывать к чему-либо. Тем более это незаконное решение».

В марте этого года арбитражный трибунал в Гааге удовлетворил иск «Нафтогаза» против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов компании и шести ее «дочек» из-за воссоединения Крыма с Россией. Сумму планировалось определить позже. 31 июля истцы заявили о размере убытков в 5,2 миллиарда долларов.

Пресс-служба министерства юстиции РФ в ответ на это сообщила о планах оспорить требование. В ведомстве напомнили, что Москва не участвовала в этом процессе и не признает решение Гаагского суда, так как он не имеет юрисдикции на рассмотрение данного иска. Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по подобным обращениям.