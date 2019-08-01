Эксперт рассказал о принципах работы «военного Интернета» армии России

Военный аналитик Алексей Леонков уверен, что высокую степень защиты «военного Интернета» РФ обеспечивает отечественное оборудование и ПО.

Ранее министерство обороны России сообщило об испытаниях «военного Интернета», во время которых был обеспечен обмен данными со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии свыше 2 тысяч км.

Для создания такого канала военное ведомство России использовало спецтехнику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Испытание технологии было проведено в Центральном военном округе. Так, во время тестирования были задействованы цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозер».

При этом все передаваемые данные удалось полностью засекретить мобильными комплексами «Никель». Эту информацию подтвердили и эксперты, работающие во время испытаний. Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «такая военная «сетка» активно используется тем же Национальным центром управления обороной».

«Там такое же информационное поле, а скорость передачи в 300 мегабит нужна не только для того, чтобы пересылать голосовые сообщения, но и различные тактические, стратегические и разведывательные данные. И все это происходит в широкополосном формате передачи данных, то есть одновременно и параллельно идут различного рода данные, а шифровка обеспечивается за счет того, что все работает на отечественном оборудовании и программном обеспечении со всеми степенями защиты», — сказал аналитик.

Действительно, одним из важнейших преимуществ «военной сети» называется ее автономность и отсутствие точек обмена трафиком с внешним Интернетом. Ведь именно благодаря этому полностью исключается возможность утечек.

«То есть подсоединиться и перехватить данные военных достаточно сложно, плюс само шифрование очень серьезное. У нас сейчас имеется информационная компонента, которая обеспечивает некоторое, вероятно, глобальное преимущество над теми, у кого такая система достаточно слабо развита. Я скажу, что американцы тоже часть такой системы выстраивают, она называется Глобальная система боевого управления, разведки и передачи данных. Они делают ее в интересах армии, флота, ВВС и стратегических сил, которые будут объединяться в спутниковые, разведывательные, воздушные, морские, наземные системы. И все это будет крутиться в едином информационном пространстве», — продолжает Алексей Леонков.

Кроме того, скорость в 300 мегабит в секунду — это тоже не предел. Из-за большого объема передаваемой информации она будет увеличена в будущем. Например, те же Соединенные Штаты не так давно вывели на геостационарную орбиту Земли спутник связи, который обеспечивает скорость передачи данных до 1,5 гигабит в секунду.

«Этот спутник обеспечивает глобальную связь, он уже 10-й по счету. Его стоимость составляет 605 млн долларов. То есть американцы очень серьезно задумались о создании защищенной глобальной связи», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в конце июня 2019 года военные министерства обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании «военного Интернета» под названием Tactical Edge Networking (TEN). Он должен стать тестовым вариантом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.