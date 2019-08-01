В ЦИК Украины назвали число исков, направленных в суды по итогам выборов в Раду

Киев, 1 августа. Свыше 70 исков поступили в суды после 21 июля — дня голосования на выборах в Верховную раду Украины. Об этом в четверг сообщила журналистам председатель центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«После дня голосования в целом было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах. Они относятся к протоколам подведения результатов голосования», — сказала глава украинского ведомства.

Слипачук указала на то, что из них судами было отказано в удовлетворении 42 исков, пять оставлены без рассмотрения, 14 — удовлетворены, еще 13 — рассматриваются.

Председатель ЦИК напомнила, что результаты выборов в парламент должны быть озвучены до 5 августа, но в настоящее время это невозможно, поскольку «есть несколько избирательных округов, в которых идут серьезные судебные разбирательства». Слипачук рассчитывает, что суды примут вердикты в ближайшие дни.

Однако она признала, что комиссия осталась удовлетворена работой судебной системы при рассмотрении исков по выборам.

Согласно предварительным данным ЦИК, самую большую фракцию в новом парламенте Украины сформирует партия «Слуга народа».