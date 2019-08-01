Семь лесных пожаров локализовали в Иркутской области

Иркутск, 1 августа. Семь лестных пожаров локализовано в Иркутской области в среду. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В общей сложности, на территории области зафиксировано 145 пожаров, которые охватывают территорию площадью 700 тысяч гектаров. В сообщении пресс-службы правительства региона отмечается, что на землях лесного фонда Иркутской области 31 июля удалось ликвидировать три пожара на площади 133 гектара.

В среду на территории области было зафиксировано 140 пожаров на 700 тысячах гектаров. Сотрудники МЧС локализовали шесть возгораний на 7 250 га.

«Еще 1 пожар локализован в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», его площадь 0,7 га. Действует 60 возгораний на площади 66 989 га. Кроме того, на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» действует 4 пожара. Их площадь составляет 1712 га», — отмечается в сообщении.

В правительстве региона подчеркнули, что в зоне контроля закрыты 74 пожара на площади 608 616 га.

Ранее заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин сообщил, что причиной распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Он особое внимание обратил на то, что ситуация с лесными пожарами развивается по неблагоприятному сценарию.

Ранее Федеральное агентство новостей в специальном материале объяснило, можно ли потушить всю горящую тайгу в Сибири.