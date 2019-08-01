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Минобороны РФ открыло на сайте раздел «Миссия в Сирии» для борьбы с фейками

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Минобороны РФ открыло на сайте раздел «Миссия в Сирии» для борьбы с фейками

Москва, 1 августа. Министерство обороны Российской Федерации открыло на своем сайте систематически обновляемый раздел, где будут публиковаться отчеты о деятельности Вооруженных сил РФ по борьбе с террористами в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так, отдельно освещается работа российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. В рубрике представлены карты с указанием гуманитарной обстановки, сведения о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры. С камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев, ведется онлайн-трансляция.

В формате инфографики пользователям покажут, как боевиками террористических группировок нарушается режим прекращения боевых действий. Раздел будет постоянно пополняться видео доказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии, а также спутниковыми снимками и видеоматериалами объективного контроля с БПЛА выполнения ВКС России боевых задач по точечному уничтожению объектов террористов.

В специальном разделе «Миссия в Сирии» также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории САР.

По мнению представителей Минобороны, раздел «Миссия в Сирии» позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом и восстановлению мирной жизни на территории САР.

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