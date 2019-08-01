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Камчатские спасатели отправились в Якутию для защиты городов от пожаров

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Камчатские спасатели отправились в Якутию для защиты городов от пожаров

Якутск, 1 августа. Специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России направлены в Якутию для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

«В составе аэромобильной группировки Камчатского спасательного центра МЧС России 40 опытных пожарных», — говорится в сообщении ведомства.

Камчатские пожарные будут помогать якутским коллегам защищать населенные пункты от лесных пожаров. Отмечается, что специалисты взяли с собой мотопомпы, ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент.

Напомним, в Якутии ведутся работы по тушению пожаров. Согласно последним данным Минэкологии Якутии, пожарные тушат 20 лесных пожаров на общей площади 1431 гектар, из них действующих 14.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
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