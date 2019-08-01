В Совфеде отреагировали на призыв Малайзии не обвинять РФ в крушении МН17

Министр иностранных дел Малайзии призвал мировое сообщество провести открытое расследование крушения Boeing MH17 в Донбассе и перестать огульно обвинять Россию в этом. Его призыв прокомментировал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам главы малайзийского МИД Сайфуддина Абдуллы, расследование авиакатастрофы, произошедшей 17 июля 2014 года, еще не окончено, но Запад вовсю обвиняет Россию и даже называет какие-то фамилии, в то время как ничего не доказано.

«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. В свою очередь мы обещаем проследить, чтобы процесс оставался открытым и обошелся без голословных заявлений», — сказал малайзийский министр в интервью «Известиям».

Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что вряд ли на Западе прислушаются к очередному призыву Куала-Лумпура прекратить обвинять РФ в том, чего она не совершала.

«Малайзия давно озвучила свою позицию, выразив возмущение тем, что к расследованию не приобщили материалы, собранные Россией. Более того, информацию российских экспертов даже отказались рассматривать. А Малайзия — это сторона, больше всего пострадавшая в случившейся трагедии. И раз уж она говорит, что расследование крушения рейса MH17 проходит несправедливо и необъективно, и сомневается в причастности Москвы к произошедшему, то это очень показательно. А то, что расследователи не прислушиваются к Куала-Лумпуру, наводит на мысль, что они специально подгоняют факты к заранее прописанному сценарию обвинения России», — сказал Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что мировое сообщество не верит расследователям, которые не могут предоставить весомых доказательств.

«Рано или поздно все это дело рассыплется. А данные, которые приводила российская сторона, в том числе результаты испытания с ЗРК «Бук» концерна «Алмаз-Антей», подтверждают, что Россия не могла совершить это страшное преступление. А пока, к сожалению, русофобский тренд находится на пике, и он устраивает Запад. Если от него отказаться, то выяснится, что вина за сбитый Boeing лежит на стороне, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и не предоставила данных авиадиспетчеров», — отметил Джабаров.

Парламентарий добавил, что для объективного расследования авиакатастрофы не хватает данных космической разведки, которую ведут американцы над территорией бывшего СССР.

«США не предоставили данные космической разведки. Потому что по ним можно сразу определить, откуда произошел запуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, и понять, что в реальности произошло в небе над Донбассом. Американцам не нужно обнародование правды, им нужно обвинять Москву», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, катастрофа Boeing-777, принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines и следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла летом 2014 года на востоке Донецкой области. Авиалайнер, на борту которого находились 298 человек, был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все пассажиры и члены экипажа рейса MH17 погибли.

Расследованием трагедии занялись Совет по безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа. Они отказываются принимать во внимание материалы об авиакатастрофе, собранные российскими экспертами, предпочитая основываться на сомнительных источниках информации, в том числе данных из соцсетей.