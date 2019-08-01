Компания Jaybird выпустила бюджетный аналог AirPods

Солт-Лейк-Сити, 1 августа. Американская компания Jaybird выпустила новую модель беспроводных наушников Vista, в которой устранила ряд проблем, обнаруженных у предыдущих моделей Run и Run XT. Об этом сообщает портал The Verge.

По данным ресурса, новые наушники лучше своих предшественников практически по всем параметрам — у них более надежная связь, легкий вес, продолжительная автономная работа, а также наличие порта USB-C для подзарядки.

Разработчики смогли полностью устранить проблемы с подключением. Для этого эксперты использовали новый чипсет JBS1 и новую систему подключения, пишет портал.

Отмечается, что новым наушникам не страшна вода, поскольку они оборудованы обновленной системой гидроизоляции в соответствии со стандартом IPX7.

По прогнозам специалистов, наушники Jaybird Vista станут недорогой альтернативой AirPods.

Напомним, в июне китайская компания Xiaomi представила в России умные телевизоры, смартфон, наушники и браслет.