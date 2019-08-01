Вертолеты Ми-8 ЦВО переброшены к местам очагов пожара в Красноярском крае

Красноярск, 1 августа. Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) переброшены в село Богучаны рядом с горящим лесом. Они будут базироваться там для помощи людям, заявил замкомандира вертолетной эскадрильи Андрей Персиянов.
Он уточнил, что местом постоянной дислокации Ми-8 ЦАО является Екатеринбург, но в связи со сложным положением из-за страшных пожаров в Сибири, эскадрилья получила задачу перебазироваться в населенный пункт Богучаны для оказания помощи людям, которые находятся вблизи очагов пожара. Четыре вертолета вылетят из Свердловской области, им предстоит преодолеть более двух тысяч километров. Во время следования воздушные суда сделают остановки для дозаправки на пяти аэродромах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае.
«Экипажи готовы работать днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях», — подчеркнул Персиянов в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что у летчиков есть опыт участия в таких операциях, однако сейчас территория горения очень большая. В пресс-службе ЦВО в свою очередь рассказали, что все вертолеты оснащены специальными водосливными устройствами, они усилят авиагруппировку Минобороны, созданную в Красноярском крае.
Таким образом, с пожарами будут бороться четыре вертолета из состава бригады армейской авиации, базирующейся на Урале, два вертолета из авиаполка под Новосибирском и еще один из Братска Иркутской области.
Напомним, для оказания помощи для борьбы со стихией Минобороны была создана авиагруппа в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России. По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири составляет 2,7 миллиона гектаров. В четырех регионах введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.