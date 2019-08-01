Вертолеты Ми-8 ЦВО переброшены к местам очагов пожара в Красноярском крае

Красноярск, 1 августа. Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) переброшены в село Богучаны рядом с горящим лесом. Они будут базироваться там для помощи людям, заявил замкомандира вертолетной эскадрильи Андрей Персиянов.

Он уточнил, что местом постоянной дислокации Ми-8 ЦАО является Екатеринбург, но в связи со сложным положением из-за страшных пожаров в Сибири, эскадрилья получила задачу перебазироваться в населенный пункт Богучаны для оказания помощи людям, которые находятся вблизи очагов пожара​​​. Четыре вертолета вылетят из Свердловской области, им предстоит преодолеть более двух тысяч километров. Во время следования воздушные суда сделают остановки для дозаправки на пяти аэродромах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

«Экипажи готовы работать днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях», — подчеркнул Персиянов в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что у летчиков есть опыт участия в таких операциях, однако сейчас территория горения очень большая. В пресс-службе ЦВО в свою очередь рассказали, что все вертолеты оснащены специальными водосливными устройствами, они усилят авиагруппировку Минобороны, созданную в Красноярском крае.

Таким образом, с пожарами будут бороться четыре вертолета из состава бригады армейской авиации, базирующейся на Урале, два вертолета из авиаполка под Новосибирском и еще один из Братска Иркутской области.

Напомним, для оказания помощи для борьбы со стихией Минобороны была создана авиагруппа в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России. По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири составляет 2,7 миллиона гектаров. В четырех регионах введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.