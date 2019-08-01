Финляндия ужесточит правила получения шенгенской визы для россиян

Хельсинки, 1 августа. Финляндия начнет запрашивать у граждан РФ, которые будут подавать заявления на шенгенскую визу, все подтверждающие документы о поездке согласно требованиям директивы ЕС. Соответствующую информацию передает министерство иностранных дел Финляндии.

Отметим, в настоящее время при подаче заявлений на финскую визу необходимы следующие документы: заполненная анкета, заграничный паспорт, цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия паспорта гражданина РФ, согласие на обработку персональных данных.

В сообщении МИД отмечается, что посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске с 1 сентября текущего года ужесточат требования и «будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы».

«К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута заявителем», — подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что подтверждение дохода можно будет оформить в виде справки с места работы с информацией о зарплате или получить выписку из банка за три предыдущих месяца. Кроме того, принимается свидетельство о праве собственности на недвижимость в РФ. Соответствующие изменения будут «применяться с 1 сентября ко всем заявкам, поданным в дипломатические представительства Финляндии и в визовые центры Финляндии по всей России».

«В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России», — резюмировали в МИД Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки отменили плату за визы для туристов из 48 государств, включая Россию, США, Австралию, Канаду и европейские страны.