Киев, 1 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. В интервью изданию «Украинская правда» политик выразил надежду, что через 10 лет будет жив.

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», — подчеркнул он.

Порошенко отказался рассуждать, напишут ли о нем в учебниках по истории Украины, и предложил поразмышлять над этим через два-три года. Как считает Порошенко, к тому времени мнение украинцев поменяется. Бывший президент подчеркнул, что за последние пять лет стал «сильнее, опытнее и мудрее». Экс-глава Украины подчеркнул, что быть президентом — нелегкое дело.

«Я очень постарел, потому что это нелегкий хлеб — быть президентом. Но для мужчины это не страшно», — сказал он.

Порошенко добавил, что гордится каждым годом своего президентства, Украиной и тем, что государство стало другим.

«Но поскольку формат интервью предусматривал, что я имел признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть, за что просить прощения у Господа», — резюмировал он.

Ранее политолог Андрей Вигиринский на пресс-конференции в Киеве проанализировал причины поражения Порошенко на выборах.

«Итоги второго тура выборов можно с полным правом назвать сокрушительным фиаско действующей власти, — заявил политолог Вигиринский. — Причем причины ее проигрыша крайне интересны для изучения. Вроде бы у команды Петра Алексеевича был «правильный» вектор движения — в Евросоюз и НАТО, вполне уважаемые и успешные структуры. Но дело в том, что публично декларируемая часть программы Порошенко трагически не совпадала с реальной деятельностью власти. С теневой сферой».

Эксперт напомнил, что вскрывать эту «тыльную» сторону Порошенко помогали многочисленные журналистские расследования — начиная схемами поставок бронетехники в зону бывшей так называемой АТО, продолжая новогодним отдыхом Порошенко на Мальдивах и заканчивая «делом Свинарчуков», по сути, «вбившим последний гвоздь в гроб старой украинской власти». Кроме того, к «странным результатам» регулярно приводила и аналитика трат из государственного бюджета Украины.

Эксперт напомнил, что Порошенко без зазрения совести менял отдельные статьи конституции, «мешавшие» ему (что является как раз признаком автократии). А также без всяких угрызений совести вмешивался в работу судебной ветви власти Украины. Кроме того, аналитик напомнил, что Петр Порошенко всегда всем все обещал и практически никогда не исполнял своих обещаний.