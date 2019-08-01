Моторная лодка с матерью и тремя детьми перевернулась в Свердловской области

Екатеринбург, 1 августа. Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области. Об этом рассказал в четверг журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что в полицию позвонил местный житель и сообщил, что в 15 километрах от населенного пункта Ушма вниз по течению реки Лозьва перевернулась лодка, в которой также было трое детей. В настоящее время их местонахождение не определено, сообщает телеканал «360».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что деревянной моторной лодкой управлял мужчина 1988 года рождения. Кроме того, в ней находилась женщина 1987 года рождения и трое ее детей. Горелых добавил, что отец несовершеннолетних детей находился в поселке Ушма, где ожидал свою семью, однако в запланированное время они не прибыли, пишет «Царьград».

Примерно в 18.00 по московскому времени лодку удалось найти, но пассажиров в ней не было.

«В связи с тем, что по области идут дожди, вода в реках поднялась, течение очень быстрое», — объяснил Горелых.

На данный момент пропавших ищет полиция и спасатели. К поисковым работам подключены волонтеры.