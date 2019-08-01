Постпред Сирии при ООН оценил перспективы создания конституционной комиссии

Дамаск, 1 августа. Говорить о создании конституционной комиссии в ходе очередного раунда переговоров в казахстанской столице Нур-Султане преждевременно, заявил постпред Сирии при ООН, глава делегации сирийского правительства на переговорах астанинского формата Башар аль-Джаафари.

«Переговоры еще не начались. Пока весьма рано что-либо комментировать», — заявил дипломат в комментарии РИА Новости.

Напомним, переговоры в астанинском формате начали вести в 2017 году. В 2018 году в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога.

Главным результатом конгресса было решение создать конституционный комитет. Планируется, что эта структура будет работать в Женеве и его основной задачей будет подготовка конституционной реформы САР. В настоящее время в Нур-Султане началася 13-й раунд переговоров в астанинском формате​​​.