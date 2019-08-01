Политолог объяснил, почему Порошенко обратился за помощью по уголовным делам к США

Экс-президент Украины Петр Порошенко попросил американские лоббистские компании помочь по уголовным делам, которые возбуждены против него на родине. Об этом со ссылкой на источники заявило издание «Вести Украина».

Бывший украинский глава сейчас находится в Турции, откуда он обратился к BGR group.

По информации источника издания, Порошенко понимает серьезность обвинений, предъявленных Государственным бюро расследований (ГБР). Он намерен защищаться, в том числе отправиться в Вашингтон и ждать публичной поддержки.

Кроме того, авторы статьи полагают, что Порошенко может вовсе не вернуться в страну, а переехать в Лондон, где смогла закрепиться часть его окружения. Однако при таком варианте его бизнес-активы внутри Украины могут быть арестованы.

В данной ситуации США — основной игрок на украинском поле, и решения американских политиков являются определяющими для внутренней политики Киева, говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова, политолог Богдан Безпалько.

«Однако я предполагал, что у Порошенко есть определенный иммунитет и он не боится этих уголовных дел. Но, видимо, он нервничает по этому поводу и думает, что его отдадут на «съедение» в связи с уголовными делами и коррупцией, для того чтобы обновить украинскую политику. Но также нужно учитывать избирательный момент в США. Пока непонятно, кто будет новым президентом в стране, так как у них началась избирательная гонка», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нужно учитывать тот факт, что лоббистские компании в США никогда не оказывают поддержку бесплатно, отметил политолог.

«Они работают за деньги. В данном случае они могут оказать поддержку на уровне государственных органов США, которые поднимут вопрос о преследовании инакомыслия на Украине, окажут давление на [Владимира] Зеленского, на прокуратуру и, соответственно, попытаются эти дела закрыть», — сказал Безпалько.

Ранее, 28 июля, Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт отправился в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

30 июля бывший президент Украины сообщил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности он не будет прятаться, так как это будет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.