Исследование показало, что траты россиян на мобильную связь зависят от возраста

Москва, 1 августа. Россияне в возрасте от 40 до 50 лет больше всего платят за мобильную связь. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».

В первом полугодии текущего года самая высокая средняя сумма платежа за мобильную связь в RSB Mobile была у пользователей 40-50 лет. Они ежемесячно платили, согласно данным исследования, 471 рубль. Средний чек граждан России старше 50 лет составил 448 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Самая низкая средняя сумма была отмечена в сегменте 21–35 лет — 348 рублей», — отмечается в исследовании.

Также наблюдается интересная тенденция: с годами доля оплаты мобильной связи в общем объеме операций снижается, причем заметно. Если у представителей молодого поколения (21-35 лет) пополнение мобильного счета заняло 28,1% всех транзакций в мобильном банке, то у россиян в возрасте от 40 до 50 лет уже 29,5%. А у тех, кому за 50, показатель остановился на отметке в 20,9%.

Авторы исследования отмечают, что у граждан РФ старше 55 лет, которые пользуются мобильным банком, средний чек составляет 18,2 тысячи рублей. Далее следуют россияне 40-50 лет (15,2 тыс. рублей). На третьей строчки расположились молодые люди до 35 лет (чуть больше 9 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в России могут сделать платной регистрацию устройств, которые работают в сотовых сетях. Соответствующий законопроект был разработан первым заместитель главы комитета СовФедерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой совместно с группой парламентариев.