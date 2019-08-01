Китайский автоконцерн Great Wall расширит производство в России

Москва, 1 августа. Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) приняла решение о возможности заключения такого соглашения с дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус». Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Планируется, что в рамках СПИК китайская компания построит завод по производству автомобилей SUV-сегмента. Производственная площадка будет включать цех штамповки, сварки, окраски, сборки и изготовления запчастей. Также на новом заводе будут изготавливать двигатели, коробки переключения передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. Объем инвестиций со стороны ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» в рамках контракта составит 42 миллиарда рублей.

«Отмечу, что объем налогов, планируемых к уплате в рамках реализации проекта, составит более 90 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877», — рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, 5 июня 2019 года китайский автоконцерн Great Wall открыл завод в Тульской области. Здесь производят три вида внедорожников марки Haval. Инвестиции в производственную площадку составили 500 миллионов долларов. Мощности завода позволяют выпускать около 70 тысяч автомобилей в год.

Компания Great Wall Motor Company Limited, основанная в 1984 году, является одним из крупнейших китайских автопроизводителей. В состав концерна входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками. Great Wall входит в число 500 крупнейших предприятий Китая.