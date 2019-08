Пользователи Сети переругались из-за школьной задачи по математике

Москва, 1 августа. Пользователи социальной сети Twitter разделились на два лагеря из-за споров касательно школьной задачи по математике, размещенной на странице pjmdoll.

Так, решить нужно было такой пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ?. В итоге у одних участников обсуждения получилось 16, другие написали ответ — 1.

Случилось это по причине того, что одни отдали приоритет умножению, другая сторона баррикад — делению, но скобки все раскрыли правильно.

В результате участники дискуссии перессорились и пожелали друг другу заново отправиться в начальные классы школы.

Один комментатор посоветовался со своим учителем математики. Так, последний заявил, что «умножение выполняется первым».

#BODMAS #PEDMAS

Whole twitter solving Maths problem 8÷2(2+2) be like: pic.twitter.com/lWqRllxVVS