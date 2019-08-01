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Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. метров

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Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. метров

Петропавловск-Камчатский, 1 августа. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. метров над уровнем моря. Об этом в четверг сообщает Камчатская группа мониторинга за вулканическими извержениями (KVERT).

Отмечается, что извержение Ключевского вулкана стартовало на Камчатке в начале прошедшего июля. Активность сохраняется до сегодняшнего дня. Вулкану определили повышенный «оранжевый» уровень авиационной угрозы.

В четверг на вулкане Ключевской наблюдался выброс пепла высотой 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Шлейф распространился на 10 километров в южном направлении от вулкана, следует из сообщения.

Согласно данным краевого главка министерства чрезвычайных ситуаций, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.

Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии, его высота составляет 4,75 тысячи метров. Он извергается примерно каждые три-пять лет. Предыдущее масштабное извержение произошло четыре года назад.

Напомним, в июне 2019 года сибирские ученые предсказали мощное извержение вулкана на Камчатке.

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