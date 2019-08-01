МЧС РФ назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири

Москва, 1 августа. Причиной распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.

По его словам, ситуация с лесными пожарами развивается по неблагоприятному сценарию. Абанин обратил внимание на тот факт, что в регионы Сибири поступали прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, однако «там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Замначальника «Антистихии» МЧС России заметил, что ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала «складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен центром весной 2019 года».

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — объяснил Абанин.

Ранее сообщалось, что почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. По словам авторов петиции, пожары на территории продолжаются уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило специальной материал и объяснило, можно ли потушить всю горящую тайгу в Сибири.