Первые Ил-76 вылетели на тушение лесных пожаров из Красноярска

Красноярск, 1 августа. Первые военно-транспортные самолеты направились для тушения лесных пожаров в Эвенкийский район из Красноярска. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

На борьбу с огнем вылетели два воздушных судна Ил-76. Все самолеты оборудованы водосливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны, а летный состав прошел специальную подготовку и имеет опыт тушения природных пожаров в различных регионах России.

Всего для тушения лесных пожаров в Красноярском крае Минобороны РФ выделило 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных водосливными устройствами.

Напомним, леса Сибири горят в течение нескольких недель.Из-за природных пожаров в пяти регионах России был объявлен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

Ранее к тушению сибирских лесов приступили самолеты МЧС. Спасателям удалось сберечь от огня 32 населенных пункта в Красноярском крае.

Отметим, что Минобороны РФ планирует в течение пяти дней потушить очаги пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири. Однако не исключено, что этот срок может быть увеличен.

Ранее Минздрав России рассказал жителям Сибири, как уберечься от смога, возникшего из-за лесных пожаров. тем, чья работа связана с повышенными физическими нагрузками, следует сократить трудовой день. Также рекомендуется как можно реже бывать на воздухе, особенно в утреннее время.