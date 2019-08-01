Чита, 1 августа. Минвостокразвития России предлагает проработать вопрос субсидирования авиаперевозок внутри Забайкальского края. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по социально-экономическому развитию Забайкальского края с участием российского премьера Дмитрия Медведева.

Минвостокразвития попросило субсидировать авиаперевозки в Забайкалье. Козлов попросил председателя правительства поручить профильным министерствам проработать данную задачу. Как объяснил глава ведомства, субсидирование местных воздушных перевозок внутри региона остается сложным вопросом. Расстояния между городами составляют около 500–600 километров. Козлов попросил дать поручение Минтрансу, Минфину предложить варианты решения проблемы и представить доклад. Как пишет РИА Новости, министр считает, что на решения темы транспортной доступности в Забайкалье потребуется 265 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что необходимо привлекать инвестиции для развития Дальнего Востока.

Российский лидер посоветовал в своем послании Федеральному Собранию развивать Дальний Восток путем модернизации Транссибирской магистрали и активации Северного морского пути, по которому на сегодняшний день перевозится грузов меньше, чем во времена СССР.

Также Путин добавил, что в числе прочих проектов нужно провести Интернет в регионы, отметив, что в ближайшие годы в большинстве регионов РФ появится высокоскоростной интернет, а жители отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока получат доступ в Сеть при помощи российских спутников.

В ноябре 2018 года российское правительство расширило программу льготных пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток по всей стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече с врио главы Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока он сообщил о подписании соответствующего постановления. Согласно документу, правительство намеренно выделить на программу больше субсидий. При этом льготные авиаперевозки будут осуществляться в течение всего года.

Россияне могут воспользоваться льготными тарифами на авиаперевозки в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Согласно действующим правилам, приобрести льготный билет могут россияне до 23 лет, граждане РФ старше 60 лет (мужчины) и старше 55 лет (женщины), а также инвалиды первой группы, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие, инвалиды с детства второй или третьей группы.

Кроме того, министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что объем программы по субсидированию пассажирских авиаперевозок в стране может быть увеличен на 700 миллионов рублей.

По словам Дитриха, данное предложение было подготовлено министерством транспорта и Минвостокразвития РФ. Глава ведомства пояснил, что средства будут перераспределены в пользу Дальнего Востока.

В 2018 году из федерального бюджета на программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток было выделено 3,8 миллиарда рублей. При этом на Дальний Восток были направлены 2,86 миллиарда рублей из этой суммы.