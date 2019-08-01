Участнику незаконного митинга в Москве предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках

Москва, 1 августа. Предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках, которые устроили провокаторы на незаконном митинге, прошедшем в Москве 27 июля.

Задержанного накануне участника несанкционированной акции Кирилла Жукова, который провоцировал полицейских на незаконном митинге, обвинили в применении насилия в отношении представителей власти, а также участии в массовых беспорядках.

Напомним, 27 июля так называемая «оппозиция» устроила незаконный митинг в центре Москвы, пытаясь оказать давление на избирательные комиссии, которые на правомерных основаниях не зарегистрировали в качестве участников выборов в Мосгордуму кандидатов, предоставивших большое количество поддельных подписей.

Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. При этом все действия правоохранителей были направлены только на обеспечение безопасности граждан, которые могли пострадать из-за массовых беспорядков.

В связи с применением насилия к представителям власти Следственный комитет России возбудил три уголовных дела. Нападавшие на полицейских провокаторы могут быть осуждены на 10 лет. А организаторы массовых беспорядков могут лишиться свободы на срок до 15 лет.