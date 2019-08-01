Аналитики рассказали, как россияне относятся к онлайн-покупкам

Москва, 1 августа. Специалисты провели исследование и установили, как граждане России относятся к покупкам в интернете.

По информации аналитического центра «Битрикс24», 38% опрошенных заявили, что увеличили свои траты на шопинг в Сети по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что подавляющее большинство россиян — 90% — оплачивают онлайн-покупки банковской картой, а не наличными. Чуть более 50% опрошенных, по данным аналитиков, готовы приобретать в режиме онлайн даже дорогие вещи, передает RT.

Как рассказали эксперты, большинство опрошенных признались, что покупки в интернете заманчивы из-за различных акций и скидок. К примеру, для трети респондентов скидка 15-30% стала решающей при покупке товара и услуги в Сети. Еще 25% «согласились» на скидку 35-50%, а 6% россиян вполне устроила скидка 5-10%.

Кроме того, примерно 84% россиян совершают онлайн-покупки только из дома.

По результатам опроса стало ясно, что 54% опрошенных отдают предпочтение шопингу в отечественных интернет-магазинах и только 16% — в иностранных.

Уточняется, что исследование проводилось в предыдущем месяце, в нем участвовали 1040 респондентов.

В мае сообщалось, что министерство промышленности и торговли России не видит целесообразности во введении единого сбора с зарубежных онлайн-покупок. Единый сбор в размере 15% на покупки в посылках из-за границы предложила ввести Ассоциация компаний интернет-торговли. Однако в Минпромторге заявили, что в этом нет никакой надобности.