Москва, 1 августа. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье». О создании новой ТОР он объявил на совещании о развитии Забайкальского края.

Медведев сообщил о создании в России территории опережающего развития «Забайкалье», в «Забайкалье» планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Объем инвестиций составит почти 200 миллиардов рублей.

Как подчеркнул Медведев, для местного населения появится около девяти тысяч рабочих мест. При этом основным проектом станет Удоканское месторождение меди, которое является одним из крупнейших в мире.

В феврале 2019 года стало известно, что в России появится 14 территорий опережающего развития. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев уточнил, что 11 территорий опережающего развития были созданы в моногородах, еще три — в закрытых административно-территориальных образованиях. Так, ТОР «Ясный» появится в Оренбургской области, «Катайск» — в Курганской, в Башкирии создадут территории опережающего развития «Нефтекамск», «Белорецк» и «Благовещенск», в Свердловской области — «Лесной», «Новоуральск».

ТОР «Костомукша» появится в Карелии, «Чапаевск» — в Самарской области, «Северск» — в Томской, «Менделеевск» — в Татарстане, «Глазов» — в Удмуртии, «Решетиха» и «Володарск» — в Нижегородской области.

Медведев отметил, что в ТОРах будет действовать льготное налогообложение, что позволит привлечь инвесторов, также территории позволят использовать дополнительные инструменты. Как подчеркнул премьер, ТОРы помогут преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и создадут новые рабочие места.

Напомним, в июле в Москве прошло итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Здесь обсудили итоги работы за 2018 год и поговорили о задачах на текущий. Сейчас Дальний Восток и Арктика восстанавливаются и развиваются после долгих лет отставания от других регионов. Проводится большая работа, которую необходимо делать еще интенсивнее, чтобы наверстать упущенное и выполнить все поставленные перед регионами задачи на ближайшее время.

Главная цель Дальнего Востока — уменьшить отток жителей региона. Эта проблема хоть и уменьшилась, но по-прежнему считается острой.

Для того, чтобы жители не покидали свою родину, а люди из других регионов, наоборот, приезжали туда, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики придумывает различные привлекательные варианты для граждан. Во-первых, это увеличение количества высокооплачиваемых рабочих мест. Во-вторых, сейчас существует инициатива для уменьшения ипотечной ставки до 2%, а первоначальный взнос должен быть равен нулю.

Сейчас на Дальнем Востоке созданы 19 территорий опережающего развития, улучшение региона продолжается. Помимо главной цели — уменьшение оттока населения, есть и другие: повышение уровня социально-экономического развития ДФО, обеспечение потребности в трудовых ресурсах, закрепление населения и повышение качества жизни в регионе.