В Японии возобновляют полеты стелс-истребителей F-35A

Токио, 1 августа. В четверг в Японии возобновляются полеты стелс-истребителей сил самообороны F-35A.

Как сообщил министр обороны Страны восходящего солнца Такэси Ива, военное ведомство примет все меры для обеспечения безопасности полетов, которые будут включать допподготовку пилотов и проверку техсостояния самолетов.

Напомним, что полеты F-35A в Японии были временно прекращены 9 апреля, когда пилот истребителя, взлетев с военной базы в префектуре Аомори, разбился в море на скорости 1100 километров в час.