В Киеве рассказали, почему над Украиной могут смеяться в других странах

Киев, 1 августа. Учебные курсы новоизбранных депутатов Верховной рады могут стать поводом для смеха других стран над Украиной. Такое мнение выразил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, 28 июля всех депутатов Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» отправили в Трускавец на недельные интенсивные курсы от Киевской школы экономики. По мнению Колтуновича, в других государствах могут посмеяться над тем, что украинские парламентарии уехали на учебу вместо того, чтобы решать проблемы в стране.

Украинский политик подчеркнул, что он выступает за обучение на протяжении всей жизни.

«Но если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент», — отметил Колтунович.

Он также заявил, что все проблемы, которые сейчас есть на Украине, возможно решить.

«Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно», — подытожил Колтунович.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. В результате в украинский парламент прошли депутаты от партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал представителям партии «Слуга народа», что они пришли в Раду, чтобы «менять страну». Также украинский лидер призвал депутатов всегда «оставаться людьми».