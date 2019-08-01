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Медведев сообщил, что льготные билеты для жителей Забайкалья будут доступны круглый год

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Медведев сообщил, что льготные билеты для жителей Забайкалья будут доступны круглый год

Чита, 1 августа. Председатель правительства России Дмитрий Медведев объявил, что для жителей Забайкальского края покупка льготных билетов на самолет будет доступна в течение всего года, без каких-либо сезонных ограничений. Об этом глава Кабмина сообщил на совещании по вопросам об основных мерах по развитию региона.

«Теперь жители Забайкальского края имеют право на льготные билеты круглый год», — заверил премьер-министр, напомнив, что ранее льготные билеты были доступны с 1 марта по 1 декабря.

Медведев также указал на то, что в настоящее время увеличилось количество льготных маршрутов. Теперь жители Забайкалья могут покупать льготные авиабилеты по 134 направлениям.

Напомним, льготные цены на авиационные билеты действуют на маршрутах в населенные пункты Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Купить билет по специальному тарифу могут граждане России в возрасте до 23 лет, а также старше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В начале апреля 2019 года Кабмин РФ выделил 2,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование авиационных перевозок в ДФО. По предварительным данным, льготными ценами на авиаперелеты могут воспользоваться примерно 400 тысяч человек.

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